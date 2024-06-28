На Тихоокеанском флоте завершились двухсторонние учения группировок сил

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тихоокеанский флот (ТОФ) завершил двусторонние учения Приморской флотилии разнородных сил и Объединенного командования войск и сил (ОКВС) на Северо-Востоке России, которые проводились в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«На Тихоокеанском флоте завершилось двустороннее учение группировок сил, которое проводилось в период с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины», — сказали в пресс-службе.