Маск счел предвыборные дебаты подготовкой к замене Байдена

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между претендентами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом — это повод для замены действующего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

«Они [Трамп и Байден] просто говорящие марионетки. Это подготовка к замене [Байдена]», — ответил Маск одному из пользователей сети X на его сообщение о том, что комментаторы телекомпании CNN в эфире «вонзали ножи в спину Байдена».

В Атланте прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений.