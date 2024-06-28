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Попытка госпереворота в Боливии могла произойти из-за лития — президент

12:05 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка государственного переворота в Боливии могла произойти из-за причин, связанных с добычей в стране лития. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе в комментарии RT.

По его словам, в странах Латинской Америки причиной госпереворотов часто являются экономические вопросы. «В недавнем примере это было из-за лития. Мы сейчас ведем переговоры по долгосрочному контракту по выдаче подряда на проект, связанный с литием, от 2019 года. Поэтому мы никогда не отметали версию о том, что есть внутренние и внешние интересы в госпереворотах», — отметил Арсе.

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