Попытка госпереворота в Боливии могла произойти из-за лития — президент
12:05 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка государственного переворота в Боливии могла произойти из-за причин, связанных с добычей в стране лития. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе в комментарии RT.
По его словам, в странах Латинской Америки причиной госпереворотов часто являются экономические вопросы. «В недавнем примере это было из-за лития. Мы сейчас ведем переговоры по долгосрочному контракту по выдаче подряда на проект, связанный с литием, от 2019 года. Поэтому мы никогда не отметали версию о том, что есть внутренние и внешние интересы в госпереворотах», — отметил Арсе.
НОВОСТИ
- 12:32 28.06.2024
- МУС отложил выдачу ордеров на арест премьера и министра обороны Израиля — СМИ
- 12:20 28.06.2024
- Сербия не введет санкции против РФ, несмотря на требования ЕС — вице-премьер
- 12:00 28.06.2024
- Маск счел предвыборные дебаты подготовкой к замене Байдена
- 11:32 28.06.2024
- В Китае считают, что USADA стремится подорвать мировой антидопинговый порядок
- 11:20 28.06.2024
- На Тихоокеанском флоте завершились двухсторонние учения группировок сил
- 11:05 28.06.2024
- ЕС нужно 500 млрд евро на оборону на следующие 10 лет — глава Еврокомиссии
- 11:00 28.06.2024
- США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана — NBC
- 10:32 28.06.2024
- В РФ за 1,5 года у чиновников изъято 3,3 тыс. квартир и домов, не подтвержденных доходами
- 10:20 28.06.2024
- Белоусов поручил Генштабу внести предложения по реагированию на провокации США с БПЛА
- 10:05 28.06.2024
- Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые Путиным условия мира на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать