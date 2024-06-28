Сербия не введет санкции против РФ, несмотря на требования ЕС — вице-премьер
12:20 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия продолжит придерживаться принципа отказа от присоединения к антироссийским санкциям, несмотря на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что подобная позиция противоречит идее вступления страны в ЕС. Такое мнение выразил вице-премьер республики Александар Вулин.
«К многочисленным условиям, которые Сербия должна выполнить для членства в ЕС, добавилось требование ввести санкции против России. За оставление самого старого друга они открыли бы нам какую-то главу [в переговорах о вступлении], затем в другой главе нас бы ожидало требование об упразднении Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины — прим. ТАСС), а когда мы и на это бы пошли, то последовала бы глава 35 с требованием признать так называемое Косово», — приводятся слова Вулина в заявлении, опубликованном партией «Движение социалистов», лидером которой он является.
«Сербия — это самостоятельная и свободная страна, что с трудом можно сказать о множестве членов ЕС. По этой причине страна не введет санкции против Российской Федерации и не потеряет друга, который веками не допускал утраты Сербии. Если Сербия нужна ЕС хотя бы настолько, насколько Молдавия, пусть они перестанут требовать от нас сделать невозможное», — заключил вице-премьер.
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