МУС отложил выдачу ордеров на арест премьера и министра обороны Израиля — СМИ
12:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный уголовный суд (МУС) в рамках досудебного разбирательства отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом в четверг вечером сообщила газета The Jerusalem Post.
По ее информации, этот шаг был предпринят после того, как Великобритания подала заявление amicus curiae («друг суда») против юрисдикции МУС по этому вопросу. В итоге инстанция не только удовлетворила ходатайство Лондона о вмешательстве в судебный процесс, но и предоставила право другим странам высказать свою позицию по этому делу в срок до 12 июля. Как пишет The Jerusalem Post, после решения МУС весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.
Практика amicus curiae в рамках судебной системы некоторых стран предусматривает возможность направления в суд независимыми экспертами, прямо не участвующими в разбирательстве, своих заключений по общественно значимым вопросам.
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