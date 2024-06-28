ЕС профинансирует проекты «железного купола» ПВО и линии обороны на границе с РФ — Туск

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

«Польше в итоге удалось „пробить“ этот проект (имеется в виду проект общеевропейской системы ПВО — прим. ТАСС)», — отметил Туск на брифинге, трансляция которого велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. Кроме того, Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС вывести проект балтийской линии обороны на границах с РФ на уровень сообщества.