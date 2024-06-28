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Пограничники Белоруссии принимают меры по дополнительному прикрытию госграницы с Украиной

13:20 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию государственной границы с Украиной на фоне сведений о нахождении там так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК, признан в РФ террористической организацией), который ведет активную разведывательную деятельность. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого Русского добровольческого корпуса. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

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