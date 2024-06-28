Силы ПВО уничтожили запущенный с Украины воздушный шар над Белгородской областью

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью, запущенный с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«28 июня около 11:00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины», — сообщили там.