Силы ПВО уничтожили запущенный с Украины воздушный шар над Белгородской областью
13:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью, запущенный с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«28 июня около 11:00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины», — сообщили там.
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