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НОВОСТИ

В Кремле ознакомятся с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США — Песков

14:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предвыборные дебаты в США являются внутренним делом этой страны, однако в Кремле ознакомятся со сделанными на них заявлениями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, видели сообщения СМИ об этих дебатах [в США], ознакомимся с ними поподробнее. Это внутреннее дело Соединенных Штатов», — сказал представитель Кремля.

«Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», — добавил Песков.

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