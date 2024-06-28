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НОВОСТИ

В Азербайджане запретят родственные браки

14:12 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Милли меджлис (парламент) Азербайджана принял в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в Семейный кодекс, запрещающий браки между близкими родственниками.

Как сообщили в парламенте, в статью кодекса, где прописаны обстоятельства, препятствующие заключению брака, добавлены два пункта, предусматривающие запрет на браки между детьми братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушек и (или) бабушек, а также между двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.

Кроме того, из Семейного кодекса удален пункт, позволявший при наличии уважительных причин снижать не более чем на год брачный возраст несовершеннолетних, желающих вступить в брак. Как отметили в парламенте, «в большинстве случаев наличие этой законодательной нормы приводит к ограничению прав и свобод несовершеннолетних, поскольку неясно, по каким критериям определяются уважительные причины».

Согласно законодательству, брачный возраст в Азербайджане установлен в 18 лет.

Новый закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

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