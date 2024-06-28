Белорусские пограничники пресекли нарушение границы украинским квадрокоптером
14:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничный наряд Мозырского погранотряда пресек нарушение воздушного пространства Белоруссии квадрокоптером, направлявшимся с территории Украины. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
«26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150 метрах от государственной границы», — проинформировали в Госпогранкомитете.
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