Белорусские пограничники пресекли нарушение границы украинским квадрокоптером

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничный наряд Мозырского погранотряда пресек нарушение воздушного пространства Белоруссии квадрокоптером, направлявшимся с территории Украины. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

«26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150 метрах от государственной границы», — проинформировали в Госпогранкомитете.