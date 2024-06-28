Сбер открыл первые стандартные полноформатные офисы в ЛНР и ДНР
14:58 28.06.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Открытие стандартных полноформатных офисов завершает подготовительный этап вхождения Сбера в новые территории, в рамках которого уже были установлены и запущены первые 73 банкомата, открыто 26 офисов в МФЦ и на площадках других партнеров, а также развернута группа мобильных «офисов на колесах» из 16 специально разработанных и оборудованных микроавтобусов.
В новых стандартных полноформатных отделениях клиентам доступен весь перечень продуктов и услуг Сбера. Жители могут оформить дебетовые и кредитные карты, ипотечный или потребительский кредит, страховые услуги, открыть вклад, обменять валюту (в том числе гривну), подключить приложения Сбера, оформить подписку СберПрайм и т. д. Отделения также оснащены банкоматными зонами.
Предпринимателям с сегодняшнего дня стали доступны бизнес-карты, кредитные продукты (в том числе льготные), эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание, регистрация бизнеса, открытие счетов и т. д. Предприниматели малого и микробизнеса могут также воспользоваться бесплатными сервисами – электронным документооборотом, сервисом «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерией для ИП на 6%», отраслевыми решениями для разных сфер бизнеса, – которые помогают автоматизировать рутинные задачи, повысить эффективность продаж и обеспечить удобное взаимодействие с клиентами.
В офисах Сбера жители ДНР и ЛНР могут оформить льготную ипотеку для покупки готового или строящегося жилья в ДНР и ЛНР. Минимальная ставка по программе на Домклик составляет 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита – 6 млн руб. Минимальный размер первоначального взноса – от 10,1% стоимости жилья. Также жителям регионов доступны базовые ипотечные программы Сбера.
«Наши первые точки обслуживания в новых регионах открылись всего пару дней назад, но за это время мы обслужили уже более 3000 человек и оказали более 5000 услуг, – рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Люди благодарят, что Сбер вернулся, и жителям Донбасса стали доступны удобные сервисы и выгодные продукты крупнейшего банка страны. Такое отношение очень ценно для нас, но накладывает особую ответственность на качество и полезность наших услуг. Мы должны дать людям и предприятиям инструменты и лучшие технологии для решения повседневных и стратегических задач, экономии времени и денег; обеспечивать поддержку динамичного развития экономики и социальной сферы новых регионов».
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