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Путин постановил компенсировать пенсии контрактникам, участвующим в СВО

15:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин установил ежемесячную компенсацию, равную пенсии по выслуге лет, военнослужащим по контракту — участникам спецоперации, которые по ряду причин эту пенсию больше не получают. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в специальной военной операции, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, <…> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом увеличения (индексации) размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в документе.

Из документа следует, что компенсация будет выплачиваться в том числе военнослужащим, выведенным из состава воинских частей, находящимся на лечении в госпитале, а также направленным в командировки или находящимся в отпуске.

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