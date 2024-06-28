Путин постановил компенсировать пенсии контрактникам, участвующим в СВО
15:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин установил ежемесячную компенсацию, равную пенсии по выслуге лет, военнослужащим по контракту — участникам спецоперации, которые по ряду причин эту пенсию больше не получают. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в специальной военной операции, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, <…> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом увеличения (индексации) размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в документе.
Из документа следует, что компенсация будет выплачиваться в том числе военнослужащим, выведенным из состава воинских частей, находящимся на лечении в госпитале, а также направленным в командировки или находящимся в отпуске.
НОВОСТИ
- 15:32 28.06.2024
- Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
- 15:28 28.06.2024
- Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске
- 15:22 28.06.2024
- Сбер объявил победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон»
- 15:12 28.06.2024
- Демократы в Конгрессе США в панике после дебатов и хотят найти замену Байдену — WSJ
- 14:58 28.06.2024
- Сбер открыл первые стандартные полноформатные офисы в ЛНР и ДНР
- 14:37 28.06.2024
- Российские маркетплейсы пока не стали каналом для массового продвижения отечественной продукции
- 14:32 28.06.2024
- Белорусские пограничники пресекли нарушение границы украинским квадрокоптером
- 14:12 28.06.2024
- В Азербайджане запретят родственные браки
- 14:00 28.06.2024
- В Кремле ознакомятся с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США — Песков
- 13:32 28.06.2024
- Силы ПВО уничтожили запущенный с Украины воздушный шар над Белгородской областью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать