Демократы в Конгрессе США в панике после дебатов и хотят найти замену Байдену — WSJ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди членов Конгресса США от Демократической партии началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления демократа Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Некоторые законодатели, в том числе близкие к Белому дому, надеются найти нового претендента на пост президента Соединенных Штатов вместо Байдена, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Я очень обеспокоен. Я на коленях молюсь, чтобы было еще не слишком поздно заменить его», — сказал изданию один из законодателей-демократов.

По его словам, американские граждане были неприятно удивлены выступлением президента. Один из неназванных соратников президента США посетовал, что ему пришлось несколько раз выключать телевизор в ходе дебатов. Другие соратники демократов также выразили обеспокоенность по поводу того, как дебаты повлияют на сбор средств для избирательной кампании Байдена, поскольку по итогам дебатов «Трамп готов лишить президента финансового преимущества».

По информации газеты, доноры Демпартии скептически относятся к возможности демократов заменить Байдена перед выборами. По словам одного из них, Демпартия слишком предана ему, чтобы менять курс. Другой спонсор партии сказал, что Байден мог бы сам отказаться от выдвижения и позволить другому кандидату баллотироваться на выборах, но американский лидер этого делать не станет. «Все кончено. Либо демократы заменят его, либо он проиграет эти выборы. Я думаю, для многих американцев теперь ясно, что Джо Байден не сможет исполнять обязанности президента», — сказал газете политический консультант из Республиканской партии Марк Харрис.