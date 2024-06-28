0
0
20
НОВОСТИ

Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР

15:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка российских войск «Юг» освободила населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:28 28.06.2024
Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске
0
53
15:22 28.06.2024
Сбер объявил победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон»
0
69
15:12 28.06.2024
Демократы в Конгрессе США в панике после дебатов и хотят найти замену Байдену — WSJ
0
102
15:00 28.06.2024
Путин постановил компенсировать пенсии контрактникам, участвующим в СВО
0
96
14:58 28.06.2024
Сбер открыл первые стандартные полноформатные офисы в ЛНР и ДНР
0
104
14:37 28.06.2024
Российские маркетплейсы пока не стали каналом для массового продвижения отечественной продукции
0
144
14:32 28.06.2024
Белорусские пограничники пресекли нарушение границы украинским квадрокоптером
0
161
14:12 28.06.2024
В Азербайджане запретят родственные браки
0
212
14:00 28.06.2024
В Кремле ознакомятся с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США — Песков
0
231
13:32 28.06.2024
Силы ПВО уничтожили запущенный с Украины воздушный шар над Белгородской областью
0
234

Возврат к списку