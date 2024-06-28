Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР

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15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка российских войск «Юг» освободила населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — сообщили там.