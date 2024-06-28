Важно обучать мигрантов языку и законам РФ еще в их странах — Москалькова

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трудовые мигранты должны знакомиться с основами российского законодательства и проходить языковые курсы в своих странах, еще до приезда в Россию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Считаю, что очень важна просветительская работа непосредственно на территории другой страны, в данном случае Киргизской Республики, Казахстана, Узбекистана с тем, чтобы людям объясняли российское законодательство, были какие-то организации, которые могли бы ознакомить с российским законодательством», — сказала омбудсмен журналистам по итогам приема граждан в посольстве Киргизии.

«Второе, мы были бы очень благодарны, если бы существовали специальные образовательные учреждения по подготовке к выезду в Россию и по обучению русскому языку на территории своей страны тех людей, которые собираются приехать в Россию», — добавила омбудсмен.