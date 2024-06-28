0
0
0
НОВОСТИ

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

17:12 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он сообщил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 28.06.2024
В России упрощен порядок размещения мусорных контейнеров
0
76
16:32 28.06.2024
Важно обучать мигрантов языку и законам РФ еще в их странах — Москалькова
0
113
16:12 28.06.2024
Доклад США о свободе вероисповедания в мире искажает факты об Индии — индийский МИД
0
145
16:00 28.06.2024
В ФРГ арестованы четыре человека по делу о поставках в РФ люксовых автомобилей
0
165
15:32 28.06.2024
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
0
194
15:28 28.06.2024
Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске
0
193
15:22 28.06.2024
Сбер объявил победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон»
0
212
15:12 28.06.2024
Демократы в Конгрессе США в панике после дебатов и хотят найти замену Байдену — WSJ
0
219
15:00 28.06.2024
Путин постановил компенсировать пенсии контрактникам, участвующим в СВО
0
203
14:58 28.06.2024
Сбер открыл первые стандартные полноформатные офисы в ЛНР и ДНР
0
205

Возврат к списку