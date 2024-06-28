Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
17:12 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он сообщил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.
«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:00 28.06.2024
- В России упрощен порядок размещения мусорных контейнеров
- 16:32 28.06.2024
- Важно обучать мигрантов языку и законам РФ еще в их странах — Москалькова
- 16:12 28.06.2024
- Доклад США о свободе вероисповедания в мире искажает факты об Индии — индийский МИД
- 16:00 28.06.2024
- В ФРГ арестованы четыре человека по делу о поставках в РФ люксовых автомобилей
- 15:32 28.06.2024
- Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
- 15:28 28.06.2024
- Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске
- 15:22 28.06.2024
- Сбер объявил победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон»
- 15:12 28.06.2024
- Демократы в Конгрессе США в панике после дебатов и хотят найти замену Байдену — WSJ
- 15:00 28.06.2024
- Путин постановил компенсировать пенсии контрактникам, участвующим в СВО
- 14:58 28.06.2024
- Сбер открыл первые стандартные полноформатные офисы в ЛНР и ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать