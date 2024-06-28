17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он сообщил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — сказал он.