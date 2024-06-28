Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО М270 А1 MLRS в Харьковской области — МО РФ
17:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расчет «Искандер-М» ракетным ударом по ангару уничтожил американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 А1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА была вскрыта позиция пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Отследив перемещение американской РСЗО операторами был вскрыт ангар в Шевченкове, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации американской М270 А1 MLRS и транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом. Расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ был нанесен ракетный удар по ангару с РСЗО М270 А1 MLRS. Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение цели и повторная детонация», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что в результате удара уничтожены личный состав Вооруженных сил Украины, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, которые были укрыты в ангаре.
НОВОСТИ
- 18:40 28.06.2024
- Главредом «Коммерсанта» назначен Михаил Лукин, Владимир Желонкин покидает пост
- 18:00 28.06.2024
- Украина не хочет «затягивать войну» - Зеленский
- 17:12 28.06.2024
- Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
- 17:00 28.06.2024
- В России упрощен порядок размещения мусорных контейнеров
- 16:32 28.06.2024
- Важно обучать мигрантов языку и законам РФ еще в их странах — Москалькова
- 16:12 28.06.2024
- Доклад США о свободе вероисповедания в мире искажает факты об Индии — индийский МИД
- 16:00 28.06.2024
- В ФРГ арестованы четыре человека по делу о поставках в РФ люксовых автомобилей
- 15:32 28.06.2024
- Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
- 15:28 28.06.2024
- Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске
- 15:22 28.06.2024
- Сбер объявил победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать