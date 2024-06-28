Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО М270 А1 MLRS в Харьковской области — МО РФ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет «Искандер-М» ракетным ударом по ангару уничтожил американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 А1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА была вскрыта позиция пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Отследив перемещение американской РСЗО операторами был вскрыт ангар в Шевченкове, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации американской М270 А1 MLRS и транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом. Расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ был нанесен ракетный удар по ангару с РСЗО М270 А1 MLRS. Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение цели и повторная детонация», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в результате удара уничтожены личный состав Вооруженных сил Украины, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, которые были укрыты в ангаре.