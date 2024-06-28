0
0
140
НОВОСТИ

Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО М270 А1 MLRS в Харьковской области — МО РФ

17:32 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет «Искандер-М» ракетным ударом по ангару уничтожил американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 А1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА была вскрыта позиция пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Отследив перемещение американской РСЗО операторами был вскрыт ангар в Шевченкове, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации американской М270 А1 MLRS и транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом. Расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ был нанесен ракетный удар по ангару с РСЗО М270 А1 MLRS. Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение цели и повторная детонация», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в результате удара уничтожены личный состав Вооруженных сил Украины, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, которые были укрыты в ангаре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 28.06.2024
Главредом «Коммерсанта» назначен Михаил Лукин, Владимир Желонкин покидает пост
0
20
18:00 28.06.2024
Украина не хочет «затягивать войну» - Зеленский
0
122
17:12 28.06.2024
Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
0
211
17:00 28.06.2024
В России упрощен порядок размещения мусорных контейнеров
0
205
16:32 28.06.2024
Важно обучать мигрантов языку и законам РФ еще в их странах — Москалькова
0
210
16:12 28.06.2024
Доклад США о свободе вероисповедания в мире искажает факты об Индии — индийский МИД
0
253
16:00 28.06.2024
В ФРГ арестованы четыре человека по делу о поставках в РФ люксовых автомобилей
0
251
15:32 28.06.2024
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
0
262
15:28 28.06.2024
Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске
0
270
15:22 28.06.2024
Сбер объявил победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон»
0
291

Возврат к списку