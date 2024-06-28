Главредом «Коммерсанта» назначен Михаил Лукин, Владимир Желонкин покидает пост

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор газеты «Коммерсант» Владимир Желонкин покидает свой пост. Новым главредом издания и шеф-редактором издательского дома (ИД) «Коммерсант» с 1 июля назначен замгендиректора ИД Михаил Лукин. Об этом говорится в заявлении совета директоров, опубликованном на сайте издания.

Желонкин при этом сохранит свой пост генерального директора ИД «Коммерсант».

«Совет директоров издательского дома „Коммерсант“ сообщает о назначении Михаила Лукина главным редактором газеты „Коммерсант“ („Ъ“) и шеф-редактором издательского дома с 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.