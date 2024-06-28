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НОВОСТИ

Рост ВВП РФ в первом полугодии 2024 года может превысить 5% — Путин

19:20 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика развивается несмотря на санкции, рост ВВП в первом полугодии текущего года ожидается на уровне выше 5% ВВП. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Глава государства обратил внимание на полученный благодаря активности российских предпринимателей результат: «По прошлому году 3,6% роста [ВВП], за первое полугодие этого года — свыше пяти будет, первый квартал был 5,4%».

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