Армения подтвердила участие в саммите НАТО в Вашингтоне

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и подтвердила свое участие. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию организации, и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет», — сказала Бадалян.