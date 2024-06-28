Армения подтвердила участие в саммите НАТО в Вашингтоне
21:20 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и подтвердила свое участие. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию организации, и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет», — сказала Бадалян.
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