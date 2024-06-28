Самолеты, БПЛА США продолжат действовать в международном воздушном пространстве — Пентагон
22:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные самолеты и беспилотники продолжат действовать в международном воздушном пространстве в рамках закона. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, комментируя поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом БПЛА над акваторией Черного моря.
«Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами», — сказала Сингх.
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