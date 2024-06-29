Le Figaro: Туристы поняли, что сейчас не время приезжать в Париж
09:00 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Олимпийские игры, которые меньше, чем через месяц должны открыться в Париже, пока что способствуют не притоку, а оттоку туристов из французской столицы. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на представителей различных отраслей.
«Специалисты в области туризма (отельеры, рестораторы, организаторы мероприятий и т. д.), а также владельцы магазинов и организаторы событий чувствуют себя неважно. Все ориентировались на Игры 2012 года в Лондоне, однако в британской столице мероприятия проходили не в центре, тогда как в Париже все происходит в городе. В течение нескольких месяцев за рубеж транслировалось одно и то же сообщение: здесь все в полном беспорядке. Туристы поняли, что сейчас не время приезжать», — пишет издание.
Одним из основных индикаторов служит сокращение числа пассажиров на международных рейсах, прибывающих в Париж. В июне их количество снизится примерно на 10%, тогда как в первые три недели июля ожидается спад на 15%.
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