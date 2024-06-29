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По прогнозам синоптиков в Москве в субботу будет жарко, дл +32С

09:05 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь во второй половине дня и температура до 32 градусов тепла прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 30 — плюс 32 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 17 градусов. Ветер западный, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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