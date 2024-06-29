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Генсек ООН приедет в Казахстан на саммит ШОС

10:30 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на будущей неделе посетит Казахстан с официальным визитом и примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба представительства ООН в республике.

«3-4 июля он (Гутерриш — прим. ТАСС) посетит Алматы и Астану, где проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН. Генеральный секретарь приглашен на саммит ШОС, который состоится в Астане 4 июля. Он выступит с речью на сессии „ШОС плюс“, — говорится в тексте.

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