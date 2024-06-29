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МО Белоруссии: У нас есть информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска

11:35 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Об этом заявил заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич, слова которого приводит телеграм-канал пресс-службы Минобороны Белоруссии.

«У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», — отметил Лукашевич.

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