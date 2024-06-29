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НОВОСТИ

Часть антироссийских санкций Европа распространила и на Белоруссию

12:45 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель распространил на Минск ряд экономических санкций, введенных ранее против Москвы. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Эти комплексные меры направлены на распространение (на Белоруссию — прим. ТАСС) некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — отмечается в нем.

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