Часть антироссийских санкций Европа распространила и на Белоруссию

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель распространил на Минск ряд экономических санкций, введенных ранее против Москвы. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Эти комплексные меры направлены на распространение (на Белоруссию — прим. ТАСС) некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — отмечается в нем.