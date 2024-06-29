Руководству ЕС «ничего не жалко, когда речь заходит о войне» - Орбан
13:26 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Евросоюза пытается втянуть страны сообщества в военные действия на Украине, чтобы победить Россию, хотя Европа терпит от этого одни убытки и у нее нет на это сил и средств. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet.
Он отметил, что сейчас европейцы «вместо мира, порядка и развития сталкиваются с войной, миграцией и застоем». «Ситуация усугубляется тем фактом, что брюссельская бюрократия, живущая в пузырях, в последние годы приняла ряд ошибочных политических решений. Европа все больше втягивается в войну, в которой континент ничего не выигрывает, но легко может потерять все», — отметил глава правительства.
По его мнению, руководству ЕС в Брюсселе «ничего не жалко, когда речь заходит о войне». «Брюссельские бюрократы хотят этой войны, они считают ее своей и они хотят победить Россию. Деньги европейских граждан постоянно поступают на Украину, санкции ударили по европейским компаниям, привели к росту инфляции и лишили миллионы европейцев средств к существованию», — написал Орбан.
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