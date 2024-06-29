Правительство РФ продлевает снятие запрета на экспорт бензина

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин принял решение продлить временное снятие запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 31 июля 2024 года, говорится в постановлении правительства. «Слова „по 30 июня 2024 г.“ заменить словами „по 31 июля 2024 г.“, — сказано в документе.

Кабмин с 1 марта по 31 августа 2024 года ввел временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.