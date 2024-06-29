Завершению строительства «Северного потока 2» пытались помешать спецслужбы США – парламентарий от СДПГ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агенты спецслужб США несколько лет назад пытались воспрепятствовать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил председатель фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер. Он сослался на показания неназванных свидетелей.

В пятницу в парламенте региона прошли закрытые слушания по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства «Северного потока — 2».

«Два свидетеля заявили сегодня, что представители спецслужб США выступали за предотвращение постройки „Северного потока — 2“ и предлагали поддержку экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании», — говорится в сообщении Крюгера, которое распространено на ресурсах регионального отделения СДПГ. Свидетель также рассказал, что один из агентов напрямую обращался к нему.