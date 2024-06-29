Завершению строительства «Северного потока 2» пытались помешать спецслужбы США – парламентарий от СДПГ
17:00 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агенты спецслужб США несколько лет назад пытались воспрепятствовать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил председатель фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер. Он сослался на показания неназванных свидетелей.
В пятницу в парламенте региона прошли закрытые слушания по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства «Северного потока — 2».
«Два свидетеля заявили сегодня, что представители спецслужб США выступали за предотвращение постройки „Северного потока — 2“ и предлагали поддержку экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании», — говорится в сообщении Крюгера, которое распространено на ресурсах регионального отделения СДПГ. Свидетель также рассказал, что один из агентов напрямую обращался к нему.
НОВОСТИ
- 17:25 29.06.2024
- Правительство РФ продлевает снятие запрета на экспорт бензина
- 13:26 29.06.2024
- Руководству ЕС «ничего не жалко, когда речь заходит о войне» - Орбан
- 12:45 29.06.2024
- Часть антироссийских санкций Европа распространила и на Белоруссию
- 11:35 29.06.2024
- МО Белоруссии: У нас есть информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска
- 10:30 29.06.2024
- Генсек ООН приедет в Казахстан на саммит ШОС
- 09:20 29.06.2024
- ФПА готовит законопроект об ответственности за препятствия работе адвокатов
- 09:10 29.06.2024
- Редакция NYT рассказала, какую «лучшую услугу» может оказать США Байден
- 09:05 29.06.2024
- По прогнозам синоптиков в Москве в субботу будет жарко, дл +32С
- 09:00 29.06.2024
- Le Figaro: Туристы поняли, что сейчас не время приезжать в Париж
- 22:40 28.06.2024
- Роберт Кеннеди — младший полагает, что Байден фактически не руководит Соединенными Штатами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать