Еще одна страна решила заняться отправкой людей на Луну

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия приступила к работе над ракетой-носителем нового поколения для амбициозной программы по доставке индийских астронавтов на Луну. Об этом сообщил в интервью телеканалу NDTV глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.

По его информации, новый носитель получил название NGLV (Next Generation Launch Vehicle) «Сурья» (бог солнца в индуизме). «Мы строим новую ракету под названием NGLV или „Сурья“. В настоящее время она находится в стадии проектирования и будет иметь новый двигатель на жидком кислороде и метане. Ракета будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней, а верхние ступени будет иметь криогенный двигатель», — сказал Сомнатх.

«Именно ракета „Сурья“ отправит индийский корабль на поверхность Луны, будем надеяться, к 2040 году», — добавил он.