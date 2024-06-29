Еще одна страна решила заняться отправкой людей на Луну
18:30 29.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия приступила к работе над ракетой-носителем нового поколения для амбициозной программы по доставке индийских астронавтов на Луну. Об этом сообщил в интервью телеканалу NDTV глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.
По его информации, новый носитель получил название NGLV (Next Generation Launch Vehicle) «Сурья» (бог солнца в индуизме). «Мы строим новую ракету под названием NGLV или „Сурья“. В настоящее время она находится в стадии проектирования и будет иметь новый двигатель на жидком кислороде и метане. Ракета будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней, а верхние ступени будет иметь криогенный двигатель», — сказал Сомнатх.
«Именно ракета „Сурья“ отправит индийский корабль на поверхность Луны, будем надеяться, к 2040 году», — добавил он.
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