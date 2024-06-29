СМИ рассказали о группе людей, которые могут повлиять на Байдена отказаться от участия в выборах
20:35 29.06.2024 Источник: Интерфакс
Президент США Джо Байден может перестать бороться за переизбрание только в том случае, если на этом решении будет настаивать его семья и ближайшие сторонники, сообщает портал Axios.
"Президент Байден отойдет в сторону только в случае, если небольшая группа верных сторонников, внезапно решит, что пришло время ему объявить о своем выходе из борьбы", - информирует портал.
Уточняется, что в такую группу людей входит его супруга Джилл Байден, его младшая сестра Валери и давний друг и советник президента 85-летний Тед Кауфман. Кроме того, к ближайшим людям относят небольшую группу советников Белого дома.
В сообщении Axios отмечается, что эти люди - единственные, кто может де-факто оказать влияние на решения Байдена по данному вопросу.
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