Во Франции стартовал первый тур досрочных выборов в Национальное собрание

09:40 Источник: Интерфакс

Французские избиратели в воскресенье проголосуют в первом туре досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Избирательные участки в большинстве своем откроются в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Они будут работать до 18:00 (19:00 мск). Однако в некоторых городах и департаментах расписание работы участков может отличаться. В частности, в крупных городах, в том числе в Париже, французы смогут отдать свой голос до 20:00 (21:00 мск). Отмечается, что первые результаты выборов ожидаются после 20:00 по местному времени.

Избирателям предстоит избрать 577 парламентариев. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест. В последнем созыве у альянса президента Франции Эмманюэля Макрона было только 250 мест, поэтому ему приходилось договариваться о поддержке со стороны других партий для одобрения законопроектов.

Согласно процедуре, если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, то он сразу получает место в парламенте. Если же ни один кандидат не избран, проходит второй тур.

Как правило, для выявления победителя на выборах в парламент Франции одного тура оказывается недостаточно. Второй тур в этот раз намечен на 7 июля.

Основная интрига выборов заключается в том, сколько мест сможет получить ультраправая партия "Национальное объединение", которая одержала победу во Франции на выборах в Европарламент ранее в этом месяце.