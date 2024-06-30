Председатель КНР совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан
10:35 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин 2–4 июля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева совершит государственный визит в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.Также председатель КНР примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, говорится в сообщении.
4–6 июля Си Цзиньпин посетит Таджикистан с государственным визитом по приглашению президента республики Эмомали Рахмона. Об этом ТАСС сообщили в таджикском министерстве иностранных дел.
«Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится 4–6 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках визита пройдут двусторонние переговоры в узких и широких форматах», — сообщил собеседник. Также он добавил, что китайский лидер примет участие в других официальных мероприятиях.
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