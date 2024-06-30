0
0
140
НОВОСТИ

Председатель КНР совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан

10:35 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин 2–4 июля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева совершит государственный визит в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.Также председатель КНР примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, говорится в сообщении.

4–6 июля Си Цзиньпин посетит Таджикистан с государственным визитом по приглашению президента республики Эмомали Рахмона. Об этом ТАСС сообщили в таджикском министерстве иностранных дел.

«Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится 4–6 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках визита пройдут двусторонние переговоры в узких и широких форматах», — сообщил собеседник. Также он добавил, что китайский лидер примет участие в других официальных мероприятиях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:25 30.06.2024
Ежедневно около 100 человек, подлежащих призыву в армию, пытаются покинуть Украину Госпогранслужба
0
107
10:50 30.06.2024
США привезли на базу НАТО в Польше техники на целую бронетанковою бригаду - Петнагон
0
173
09:40 30.06.2024
Во Франции стартовал первый тур досрочных выборов в Национальное собрание
0
232
09:00 30.06.2024
За четыре дня до выборов в Британии лейбористы в два раза популярнее тори - опросы
0
240
20:35 29.06.2024
СМИ рассказали о группе людей, которые могут повлиять на Байдена отказаться от участия в выборах
0
1040
20:10 29.06.2024
Внешний контур «Крокус Сити Холла» может быть восстановлен по соображениям безопасности – компания-владелец
0
1163
18:30 29.06.2024
Еще одна страна решила заняться отправкой людей на Луну
0
1237
17:25 29.06.2024
Правительство РФ продлевает снятие запрета на экспорт бензина
0
969
17:00 29.06.2024
Завершению строительства «Северного потока 2» пытались помешать спецслужбы США – парламентарий от СДПГ
0
1038
13:26 29.06.2024
Руководству ЕС «ничего не жалко, когда речь заходит о войне» - Орбан
0
1288

Возврат к списку