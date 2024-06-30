Председатель КНР совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин 2–4 июля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева совершит государственный визит в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.Также председатель КНР примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, говорится в сообщении.



4–6 июля Си Цзиньпин посетит Таджикистан с государственным визитом по приглашению президента республики Эмомали Рахмона. Об этом ТАСС сообщили в таджикском министерстве иностранных дел.

«Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится 4–6 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках визита пройдут двусторонние переговоры в узких и широких форматах», — сообщил собеседник. Также он добавил, что китайский лидер примет участие в других официальных мероприятиях.