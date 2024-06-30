США привезли на базу НАТО в Польше техники на целую бронетанковою бригаду - Петнагон

10:50 Источник: Интерфакс

Партия бронетехники армии США поставлена на новые склады НАТО на американской базе, расположенной в районе Повидза на западе Польши, сообщило издание министерства обороны США Stars and Stripes.

"Первые армейские танки и другая бронетехника, которыми смогут снабдить целую бронетанковую бригаду в качестве оплота против агрессии на восточном фланге НАТО, прибыли на новый склад в Польше", - сообщило издание.

Сообщается, что первая партия, в частности, представлена четырнадцатью танками M1 Abrams.

"На полигоне, расположенном примерно в 250 милях (порядка 400 км) к западу от границы с Украиной, вскоре разместятся до 85 боевых танков, 190 боевых бронированных машин, включая M2 Bradley, и 35 артиллерийских орудий, в том числе самоходная гаубица M109 Paladin, а также боеприпасы", - говорится в сообщении.