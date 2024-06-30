Ежедневно около 100 человек, подлежащих призыву в армию, пытаются покинуть Украину Госпогранслужба
11:25 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничники в Закарпатье задержали 17 человек, которые пытались незаконно выехать в Венгрию. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
«Семнадцать мужчин остановлены на границе с Венгрией пограничниками Мукачевского отряда. Во время скрытого патрулирования границы пограничный наряд отдела „Лужанка“ заметил микроавтобус „Фольксваген“, который направлялся к границе. На задержание транспортного средства выдвинулась группа реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы в срцсети.
По данным Госпогранслужбы, ежедневно около 100 уклонистов пытаются покинуть Украину. В это число входят только задержанные граждане либо те, о ком становится известно после сообщений пограничных служб соседних стран.
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