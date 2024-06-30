Премьер Венгрии собирается создать в Европарламенте новую фракцию

13:18 Источник: Интерфакс

Премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье заявил, что хочет создать новую фракцию в Европарламенте в составе партии "Фидес", Австрийской партии свободы во главе с Гербертом Киклем и чешским политическим движением ANO 2011 во главе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, сообщают западные СМИ.

"Мы берем на себя ответственность для создания новой политической платформы и фракции. Я хочу прояснить - такова наша цель", - сказал Орбан на совместной с Киклем и Бабишем пресс-конференции.

Однако, отмечают СМИ, чтобы новый альянс получил официальное признание в Европарламенте, ему нужна поддержка четверти из 27 стран ЕС, то есть еще четырех государств Евросоюза.