Премьер Венгрии собирается создать в Европарламенте новую фракцию
13:18 30.06.2024 Источник: Интерфакс
Премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье заявил, что хочет создать новую фракцию в Европарламенте в составе партии "Фидес", Австрийской партии свободы во главе с Гербертом Киклем и чешским политическим движением ANO 2011 во главе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, сообщают западные СМИ.
"Мы берем на себя ответственность для создания новой политической платформы и фракции. Я хочу прояснить - такова наша цель", - сказал Орбан на совместной с Киклем и Бабишем пресс-конференции.
Однако, отмечают СМИ, чтобы новый альянс получил официальное признание в Европарламенте, ему нужна поддержка четверти из 27 стран ЕС, то есть еще четырех государств Евросоюза.
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