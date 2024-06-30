Новая китайская ракета-носитель Tianlong-3 при испытаниях сорвалась со стенда и улетела
15:39 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская Space Pioneer в воскресенье осуществила неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 («Тяньлун-3»). Об этом говорится в сообщении аэрокосмической компании, опубликованном в соцсети WeChat.
Как уточняется, авария произошла в 15:43 по пекинскому времени (10:43 мск) в городе Гунъи (центральная провинция Хэнань). В процессе испытания произошло «структурное нарушение» в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате она оторвалась от тестовой площадки и взлетела.
Затем на ракете отключилось компьютерное оборудование, она упала в горном районе примерно в 1,5 км от места проведения испытаний. В результате удара о землю ее корпус распался на части. Никто не пострадал.
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