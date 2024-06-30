0
0
131
НОВОСТИ

Новая китайская ракета-носитель Tianlong-3 при испытаниях сорвалась со стенда и улетела

15:39 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская Space Pioneer в воскресенье осуществила неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 («Тяньлун-3»). Об этом говорится в сообщении аэрокосмической компании, опубликованном в соцсети WeChat.

Как уточняется, авария произошла в 15:43 по пекинскому времени (10:43 мск) в городе Гунъи (центральная провинция Хэнань). В процессе испытания произошло «структурное нарушение» в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате она оторвалась от тестовой площадки и взлетела.

Затем на ракете отключилось компьютерное оборудование, она упала в горном районе примерно в 1,5 км от места проведения испытаний. В результате удара о землю ее корпус распался на части. Никто не пострадал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 30.06.2024
В Китае готов к пускам первый коммерческий космодром в провинции Хайнань
0
17
16:12 30.06.2024
Жара в Москве пока не спадает. На неделе воздух может прогреться до +34С - Вильфанд
0
54
15:00 30.06.2024
Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани превысила 1100 машин
0
142
13:18 30.06.2024
Премьер Венгрии собирается создать в Европарламенте новую фракцию
0
330
11:25 30.06.2024
Ежедневно около 100 человек, подлежащих призыву в армию, пытаются покинуть Украину Госпогранслужба
0
483
10:50 30.06.2024
США привезли на базу НАТО в Польше техники на целую бронетанковою бригаду - Петнагон
0
532
10:35 30.06.2024
Председатель КНР совершит государственные визиты в Казахстан и Таджикистан
0
504
09:40 30.06.2024
Во Франции стартовал первый тур досрочных выборов в Национальное собрание
0
524
09:00 30.06.2024
За четыре дня до выборов в Британии лейбористы в два раза популярнее тори - опросы
0
509
20:35 29.06.2024
СМИ рассказали о группе людей, которые могут повлиять на Байдена отказаться от участия в выборах
0
1225

Возврат к списку