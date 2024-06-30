Жара в Москве пока не спадает. На неделе воздух может прогреться до +34С - Вильфанд

16:12 Источник: Интерфакс

Июль начнется в Москве с сильной жары, температура в течение недели будет пониматься до плюс 34 градусов, спад жаркой погоды прогнозируется в субботу, когда температура упадет сразу на 5-7 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение рабочих дней недели - очень жаркая погода. Сильная жара - это опасное явление. Температурный фон будет близок к рекордно наблюдаемым значениям", - сказал Вильфанд в воскресенье.

Он уточнил, что в понедельник в Москве прогнозируется плюс 31 - плюс 33 градуса, в последующие дни - плюс 32 - плюс 34. Самыми жаркими днями станут среда и пятница. Ночные температуры также будут высокими - если в ночь на понедельник еще плюс 16 - плюс 18, в центре города до плюс 21, то в последующие дни минимальные температуры в городе будут плюс 20 - плюс 21, в центре до плюс 25.