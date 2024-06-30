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НОВОСТИ

Зеленский ответил на вопрос, каким образом можно было бы провести переговоры с РФ

17:20 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина считает возможными переговоры с Россией через посредников, в роли которых могут выступить представители любой страны. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.

«Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Киев провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, впервые такая модель была использована при подписании соглашения о зерновом коридоре, когда Киев и Москва параллельно договаривались с ООН и Турцией. «Два зеркальных соглашения, которые Турция и ООН подписали с Украиной и отдельно с представителями России. Это сработало. Честно скажу, довольно долго работал этот зерновой коридор», — отметил он.

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