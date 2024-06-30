Самолет авиакомпании El Al, совершивший вынужденную посадку в Анталье, Турция отказалась заправлять

19:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет израильской компании El Al, совершивший незапланированную посадку в Анталье, прибыл для дозаправки на остров Родос, поскольку в Анталье его отказались заправлять. Об этом сообщил турецкий новостной портал о гражданской авиации Hava Sosyal Medya.

Самолет совершал рейс Варшава — Тель-Авив. Недалеко от Антальи одному из пассажиров на борту стало плохо, пилоты приняли решение вынужденно приземлиться в Анталье для оказания ему помощи.

Между тем, когда возник вопрос о продолжении полета, аэропортовые службы турецкого курорта отказали экипажу в дозаправке в связи с тем, что Турция ранее ввела торговые санкции против Израиля, касающиеся в том числе и авиатоплива.