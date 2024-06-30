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Китай собирается изучить возможность добычи полезных ископаемых на астероидах

20:00 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в ближайшие четыре года запустит космические зонды к астероиду Камоалева и Марсу для сбора образцов грунта. Об этом сообщила газета «Чайна дейли».

По сведениям издания, в мае 2025 года КНР планирует запустить аппарат «Тяньвэнь-2» к астероиду Камоалева, который расположен в 14,5 млн км от Земли. Данная миссия займет примерно 2,5 года. Одна из задач — узнать, следует ли считать этот квазиспутник нашей планеты осколком Луны.

Данный проект, как отмечается, должен определить и возможность добычи полезных ископаемых на астероидах. Согласно предварительной оценке, на некоторых из них имеются запасы минералов, стоимость которых составляет десятки квадриллионов долларов.

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