В Минобороны Белоруссии рассказали, в каком случае страна может применить нестратегическое ядерное оружие

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия будет готова применить нестратегическое ядерное оружие при возникновении угрозы своему суверенитету и независимости. Об этом заявил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ.

«Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, — это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы научились обращаться с этим оружием, мы умеем его уверенно его применять, мы способны это делать. Можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал Муравейко.