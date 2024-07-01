ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Брянской, Курской и Белгородской областями за ночь

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, 9 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 9 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области», — сообщили там.