ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Брянской, Курской и Белгородской областями за ночь
09:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, 9 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 9 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области», — сообщили там.
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