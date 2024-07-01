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«Нацобъединение» лидирует в первом туре выборов во Франции, коалиция Макрона — третья

09:05 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правая партия «Национальное объединение» и союзные силы заняли первое место в первом туре парламентских выборов во Франции, президентская коалиция «Вместе за республику» лишь на третьем месте. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

По ее данным, «Национальное объединение» получило 33,4% голосов, на втором месте находится левый «Новый народный фронт», за который проголосовали 27,98% избирателей. Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона набрала 20,76%.

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