0
0
39
НОВОСТИ

Все попытки ВСУ высадиться в районе Днепрян на левобережье Херсонщины провалились

09:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все попытки украинских войск прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты и обернулись огромными потерями для них. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

«После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:05 01.07.2024
«Нацобъединение» лидирует в первом туре выборов во Франции, коалиция Макрона — третья
0
77
09:00 01.07.2024
ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Брянской, Курской и Белгородской областями за ночь
0
79
21:00 30.06.2024
В Минобороны Белоруссии рассказали, в каком случае страна может применить нестратегическое ядерное оружие
0
751
20:00 30.06.2024
Китай собирается изучить возможность добычи полезных ископаемых на астероидах
0
714
19:33 30.06.2024
Самолет авиакомпании El Al, совершивший вынужденную посадку в Анталье, Турция отказалась заправлять
0
822
17:20 30.06.2024
Зеленский ответил на вопрос, каким образом можно было бы провести переговоры с РФ
0
1007
16:30 30.06.2024
В Китае готов к пускам первый коммерческий космодром в провинции Хайнань
0
818
16:12 30.06.2024
Жара в Москве пока не спадает. На неделе воздух может прогреться до +34С - Вильфанд
0
839
15:39 30.06.2024
Новая китайская ракета-носитель Tianlong-3 при испытаниях сорвалась со стенда и улетела
0
973
15:00 30.06.2024
Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани превысила 1100 машин
0
890

Возврат к списку