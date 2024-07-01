Все попытки ВСУ высадиться в районе Днепрян на левобережье Херсонщины провалились
09:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все попытки украинских войск прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты и обернулись огромными потерями для них. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
«После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями», — сказал он.
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