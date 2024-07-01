«Исламское сопротивление Ирака» заявило о запуске БПЛА по Эйлату — портал
09:32 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Исламское сопротивление Ирака» заявило о запуске беспилотника по «жизненно важной цели» в районе в израильского Эйлата на побережье Красного моря. Об этом сообщил портал Ynet.
Состоящая из проиранских повстанцев организация «Исламское сопротивление Ирака» сообщила, что минувшей ночью запустила БПЛА по «жизненно важной цели в Эйлате». Несмотря на эти заявления, никаких подозрительных воздушных целей в этом районе обнаружено не было, отмечает портал.
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