Семья Байдена обвиняет его помощников в провале на дебатах — Politico
10:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Родственники президента США Джо Байдена обвиняют его помощников в провале американского лидера на теледебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По словам трех человек, знакомых с ситуацией, семья Байдена призвала президента уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачном выступлении. Среди них бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и личный адвокат президента Боб Бауэр. Источники отметили, что глава государства вряд ли последует этим советам в ближайшее время.
Как сообщили собеседники газеты, члены семьи Байдена настаивают на продолжении его избирательной кампании, особенно его супруга Джилл и сын Хантер.
27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.
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