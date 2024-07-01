Семья Байдена обвиняет его помощников в провале на дебатах — Politico

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родственники президента США Джо Байдена обвиняют его помощников в провале американского лидера на теледебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, семья Байдена призвала президента уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачном выступлении. Среди них бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и личный адвокат президента Боб Бауэр. Источники отметили, что глава государства вряд ли последует этим советам в ближайшее время.

Как сообщили собеседники газеты, члены семьи Байдена настаивают на продолжении его избирательной кампании, особенно его супруга Джилл и сын Хантер.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.