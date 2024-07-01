Турция повысила сбор за транзит торговых судов через Босфор и Дарданеллы

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбор за прохождение иностранными торговыми судами проливов Босфор и Дарданеллы увеличен с 1 июля до $5,07 за так называемый чистый тоннаж (тонна нетто), тогда как введенный годом ранее сбор составлял $4,42. Соответствующее решение принял Минтранс Турции.

В его документе отмечается, что повышение тарифов является плановым.