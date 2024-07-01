Маск заявил, что провал Байдена сплотил американцев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что провальное выступление президента США Джо Байдена на теледебатах сплотило американцев.

«Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы в чем-то согласны», — написал он на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал пост пользователя платформы, который отметил, что «наблюдение за деградацией президента» во время дебатов ощущалось как «одна из самых объединяющих вещей».