Маск заявил, что провал Байдена сплотил американцев
10:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск считает, что провальное выступление президента США Джо Байдена на теледебатах сплотило американцев.
«Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы в чем-то согласны», — написал он на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал пост пользователя платформы, который отметил, что «наблюдение за деградацией президента» во время дебатов ощущалось как «одна из самых объединяющих вещей».
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